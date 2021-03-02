  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві за добу виявили 463 хворих на коронавірус, 10 хворих померло

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Десять людей померло в столиці минулої доби <br /> - У Києві за добу виявили 463 хворих на коронавірус, 10 хворих померло

    Десять людей померло в столиці минулої доби

    Фото з відкритих джерел

    В порівнянні з попереднім днем показники погіршилися вдвічі

    Минулої доби у столиці виявили 463 хворих на коронавірус. Померло 10 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «463 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 2672 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 138 483», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 260 жінок віком від 18 до 85 років, 182 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. А також 13 дівчаток віком від 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Одужали минулої доби 746 людей. Загалом коронавірус подолали 94 596 киян.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському – 85, Дарницькому – 77 та в Дніпровському – 72 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Найбільше людей захворіло у Деснянському районі

    Найбільше людей захворіло у Деснянському районі

    Як повідомлялося, за попередню добу у Києві виявили 156 хворих на коронавірус. Померли 5 людей.

    Теги: Віталій Кличко Київрада мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies