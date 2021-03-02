У Києві за добу виявили 463 хворих на коронавірус, 10 хворих померло
Десять людей померло в столиці минулої доби
В порівнянні з попереднім днем показники погіршилися вдвічі
Минулої доби у столиці виявили 463 хворих на коронавірус. Померло 10 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«463 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 2672 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 138 483», – повідомив Кличко.
Захворіли: 260 жінок віком від 18 до 85 років, 182 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. А також 13 дівчаток віком від 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Одужали минулої доби 746 людей. Загалом коронавірус подолали 94 596 киян.
«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському – 85, Дарницькому – 77 та в Дніпровському – 72 випадки», – зазначив Віталій Кличко.
Як повідомлялося, за попередню добу у Києві виявили 156 хворих на коронавірус. Померли 5 людей.