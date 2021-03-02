У Києві за добу виявили 463 хворих на коронавірус, 10 хворих померло

В порівнянні з попереднім днем показники погіршилися вдвічі

Минулої доби у столиці виявили 463 хворих на коронавірус. Померло 10 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«463 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 2672 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 138 483», – повідомив Кличко.

Захворіли: 260 жінок віком від 18 до 85 років, 182 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. А також 13 дівчаток віком від 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Одужали минулої доби 746 людей. Загалом коронавірус подолали 94 596 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському – 85, Дарницькому – 77 та в Дніпровському – 72 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Найбільше людей захворіло у Деснянському районі

Як повідомлялося, за попередню добу у Києві виявили 156 хворих на коронавірус. Померли 5 людей.