У Києві коронавірус підтвердили ще у понад сотні людей



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Всього коронавірус забрав життя 114 киян

«У 118 мешканців Києва підтвердили коронавірус. Двоє людей померли» – Кличко

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. Двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян. На сьогодні в столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 56 жінок віком від 20 до 75 років та 6 дівчаток – від 4 до 15 років. 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв. Та 4 хлопчики від 2 до 9 років. Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 37 людей. Усього коронавірус подолали 1770 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21. У Шевченківському – 17. Та в Голосіївському районі – 16 випадків, – зазначив мер. – Елементарних правил дотримуватися просто. Не нехтуйте ними! Бо це – ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе!». – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.