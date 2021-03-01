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    У Києві за добу виявили 156 хворих інфікованих коронавірусом

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    До лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнта <br /> - У Києві за добу виявили 156 хворих інфікованих коронавірусом

    До лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнта

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому районі

    Минулої доби у Києві було зафіксовано 156 людей, що захворіли на Covid-19. Пʼятеро хворих врятувати не вдалось. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

    Минулої доби через Covid-19 у Києві померло п'ятеро осіб

    Минулої доби через Covid-19 у Києві померло п'ятеро осіб

    «156 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 2662 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 138 020», – написав Кличкоу своєму Telegram-каналі.

    Захворіли: 79 жінок віком від 20 до 85 років, 69 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв. А також 4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнта. Одужали минулої доби 16 людей. Загалом коронавірус подолали 93 850 киян.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 42, Святошинському – 30 та в Дніпровському – 28 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    За офіційними даними, учора також найбільше нових хворих (41 особу) було зареєстровано у Дарницькому районі.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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