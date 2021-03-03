У Києві за добу виявили 655 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання – у Деснянському районі

Минулої доби у столиці виявили 655 хворих на коронавірус. Померли 25 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Минулої доби одужало 789 осіб

«655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 25 людей. Усього за період пандемії в місті 2697 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 139 138», – повідомив Кличко.

Захворіли: 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіка віком від 20 до 87 рокiв. А також 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Одужали минулої доби 789 людей. Загалом коронавірус подолали 95 385 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 127, Дарницькому - 106 та в Дніпровському – 64», – наголосив мер Києва.

Як повідомлялось раніше, позаминулої доби у столиці виявили 463 хворих на коронавірус. Померло 10 осіб.