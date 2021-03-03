  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві за добу виявили 655 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Учора від Covid-19 у столиці померло 25 осіб - У Києві за добу виявили 655 нових хворих на коронавірус
    Учора від Covid-19 у столиці померло 25 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання – у Деснянському районі

    Минулої доби у столиці виявили 655 хворих на коронавірус. Померли 25 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    Минулої доби одужало 789 осіб

    Минулої доби одужало 789 осіб

    «655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 25 людей. Усього за період пандемії в місті 2697 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 139 138», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіка віком від 20 до 87 рокiв. А також 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Одужали минулої доби 789 людей. Загалом коронавірус подолали 95 385 киян.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 127, Дарницькому - 106 та в Дніпровському – 64», – наголосив мер Києва.

    Як повідомлялось раніше, позаминулої доби у столиці виявили 463 хворих на коронавірус. Померло 10 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies