Минулої доби у столиці коронавірус виявили у 370 мешканців

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

У столиці коронавірус минулої доби виявили ще в 370 киян. Померла 21 людина. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 113 019», – повідомив Кличко.

Захворіли: 216 жінок віком від 19 до 82 років і 143 чоловіка віком від 18 до 93 років. А також п’ять дівчаток від шести місяців до 14 років та шість хлопчиків від одного до 12 років. Захворіли, зокрема, 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 181 людина. Усього коронавірус подолали 40 234 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 52, в Деснянському районі – 46 випадків, – зазначив мер Києва. – Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1074093

Одужали 728865

Хворіють 326374

Померли 18854

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Нагадаємо: в Україні за минулу добу, зафіксовано 4576 нових випадків Covid-19. Це на 462 випадки менше, ніж за попередню добу (5038). Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу:

одужало – 6250 осіб;

летальних випадків – 123;

здійснено тестувань за добу – 14576 (зокрема методом ПЛР – 12362, методом ІФА – 2214).

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