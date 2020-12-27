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    У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус

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    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів - У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус
    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У столиці виявили ще 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці 1844 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 107 204», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 398 жінок віком від 19 до 85 років, 266 чоловіків віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 19 медиків. 

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі – 57 випадків, – зазначив мер Києва. – Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!», – наголосив Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1025989
    • Одужали
      658538
    • Хворіють
      349677
    • Померли
      17774

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1674 особи;
    • летальних випадків – 72;
    • одужало – 6621 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).
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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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