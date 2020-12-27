Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У столиці виявили ще 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці 1844 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 107 204», – повідомив Кличко.

Захворіли: 398 жінок віком від 19 до 85 років, 266 чоловіків віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 19 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі – 57 випадків, – зазначив мер Києва. – Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1025989

Одужали 658538

Хворіють 349677

Померли 17774

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1674 особи;

летальних випадків – 72;

одужало – 6621 особа;

здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).

Читайте також: