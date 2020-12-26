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    У Києві за минулу добу виявили 408 хворих на коронавірус

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    До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів - У Києві за минулу добу виявили 408 хворих на коронавірус
    До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

    У Києві виявили ще 408 хворих на коронавірус. Померли минулої доби 13 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «408 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 13 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 106 486», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. 

    Захворіли, зокрема, 16 медиків. 

    До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському – 83 та в Оболонському районі – 45 випадків, – зазначив мер. – Не нехтуйте своїм здоров’ям і дотримуйтесь елементарних правил! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1012167
    • Одужали
      646772
    • Хворіють
      347814
    • Померли
      17581

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2888 осіб;
    • летальних випадків – 121;
    • одужало – 5145 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).
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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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