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    У світі

    Вірусолог розповів про вплив холодів на пандемію коронавірусу

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    В новорічні свята добовий приріст може збільшитися, оскільки люди будуть активніше контактувати один з одним - Вірусолог розповів про вплив холодів на пандемію коронавірусу
    В новорічні свята добовий приріст може збільшитися, оскільки люди будуть активніше контактувати один з одним

    «Чим морозніше, тим коронавірус краще зберігається» – науковець

    Холодний період, буде сприяти поширенню коронавірусної інфекції. Про вплив низької температури на пандемію розповів завідувач лабораторії біонанотехнології, мікробіології та вірусології Новосибірського державного університету, член-кореспондент російської академії наук Сергій Нетесов.

    «Звичайно, чим морозніше, тим коронавірус краще зберігається на поверхнях: бильцях, ручках дверей і побутових предметах», – сказав він.

    За його словами, в новорічні свята добовий приріст також може збільшитися, оскільки люди будуть активніше контактувати один з одним. «Людям хочеться спілкуватися, на вулиці вони спілкуватися не будуть: підуть в кафе, ресторани, будуть багато активно контактувати у будинку. Це ще один фактор», – зазначив фахівець.

    Тим часом лікар-імунолог Владислав Жемчугов дотримується протилежної думки щодо поведінки Covid-19 у морози.

    За його словами, мороз зводить практично до нуля ймовірність зараження коронавірусом на вулиці. За його словами, вірус живе кілька секунд при погоді в мінус 5-10 градусів.

    Своєю чергою, глава Росспоживнагляду Анна Попова повідомила, що віруси живуть і при температурі мінус 70 градусів, і холодна погода позитивно не впливає на поширення коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, пацієнти, які перемогли коронавірус, можуть ще довгий час лікуватися від його наслідків, причому Covid-19 може чинити негативний вплив і на чоловіче здоров’я. 

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    Теги: свята новорічні свята вірус коронавірус
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