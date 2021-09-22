У Києві заклали алею дружби між Україною та Німеччиною (фото)

Алею заклали в парку, пов’язаному з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера

Дерева висадили як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини

У парку Гірка Крістера в Подільському районі Києва заклали алею дружби між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини в київському парку, який розташований поряд із кінотеатром імені Тараса Шевченка, висадили шість дубів та дві горобини. Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера», – розповів Мондриївський.

За його словами, в парку ростуть найдавніші дуби та буки, які свого часу висадив Вільгельм Крістер. Саме завдяки його діяльності Києву надали статус міста-саду.

«Вільгельм Крістер наприкінці XIX – на початку XX століть налагодив високоефективне розведення різних культур, підбираючи сорти, найбільш придатні для місцевого клімату. Насіння та саджанці продавали жителям за доступними цінами, що призвело до «садового буму» в Києві», – зазначив Мондриївський.

Посадовець додав, що висадження дерев наразі є одним із найефективніших та доступних способів у боротьбі зі зміною клімату.

Як повідомлялося, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запрошує меценатів, бізнес-спільноту, волонтерів та активних громадян долучитися до озеленення Києва. Із цією метою було оновлено інтерактивну карту з локаціями для висадження дерев та кущів у столиці