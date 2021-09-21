Озеленення столиці: киянам пропонують локації для висадження дерев (карта)

Оновлено інтерактивну карту з локаціями для висадження дерев та кущів у столиці

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запрошує меценатів, бізнес-спільноту, волонтерів та активних громадян долучитися до озеленення Києва. Із цією метою було оновлено інтерактивну карту з локаціями для висадження дерев та кущів у столиці, повідомляє «Київзеленбуд».

На карті позначено конкретні місця, вказано перелік рослин для кожного з них, параметри саджанців, а також контакти фахівців, які проконсультують, допоможуть узгодити деталі та організувати захід.

«Тобто ви обираєте локацію, де хочете висадити рослини, телефонуєте фахівцям КО «Київзеленбуд», щоб узгодити деталі, проконсультуватися щодо посадкового матеріалу, купуєте саджанці відповідних параметрів. Спеціалісти районних КП УЗН допоможуть вас правильно посадити дерева та кущі», – пояснили в комунальному об’єднанні.

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король зазначив, що висадження дерев уже стало звичною альтернативою корпоративам та тімбілдінгам.

«Усе частіше в КО «Київзеленбуд» звертаються представники бізнесу, ЗМІ, різні професійні асоціації, освітні та державні установи з проханням допомогти з організацією акцій із висадження дерев і кущів. На початку 2020 року ми створили інтерактивну карту, щоб допомогти зорієнтуватися у локаціях, де можна організувати такі заходи. Кожного сезону, тобто навесні та восени, вона оновлюється», – сказав Король.

Як повідомлялося, нові зелені зони з`являться у кількох районах Києва: в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.