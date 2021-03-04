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    Біля метро «Харківська» демонтували понад 30 кіосків (фото)

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    Ролетні ряди розміщувались без дозвільних документів - Біля метро «Харківська» демонтували понад 30 кіосків (фото)
    Ролетні ряди розміщувались без дозвільних документів
    Фото: Київрада

    Перехід звільняли понад чотири години

    «Київблагоустрій» сьогодні прибирав в підземному переході до станції метро «Харківська». Всього було демонтовано більш як 30 МАФів.

    Ролетні ряди розміщувались без дозвільних документів, заважали вільному проходу людей та порушували пожежну безпеку.

    Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

    «Як часто буває, стикнулися із незадоволенням торговців, але ми діємо виключно в правовому полі. Тим більше, що скарг від киян дуже багато. Бригади отримали доручення на демонтаж понад 30 ролетів та виконали його у встановленому порядку», – прокоментував Ткаченко.

    За його словами, розпочали роботи ще опівдні та понад чотири години звільняли перехід, аби встигнути до години пік, коли у метро збільшується пасажиропотік.

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    Біля метро «Харківська» демонтували понад 30 кіосків (фото)
    Біля метро «Харківська» демонтували понад 30 кіосків (фото)
    Біля метро «Харківська» демонтували понад 30 кіосків (фото)

    Нагадаємо, учора, 3 березня, від стихійних торговців вкотре звільняли перехід поблизу станції метро «Позняки».

    Теги: Київ метро торгівля стихійна торгівля благоустрій
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