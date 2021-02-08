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    На станції метро «Контрактова площа» п'ять днів не працюватиме один вхід

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    Нові турнікети є антивандальними - На станції метро «Контрактова площа» п'ять днів не працюватиме один вхід
    Нові турнікети є антивандальними
    Фото: Київський метрополітен

    На станції буде встановлено нові контрольно-пропускні пункти

    З 9 до 13 лютого не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Це пов’язано зі встановленням нових турнікетів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, на станції буде встановлено нові контрольно-пропускні пункти, що підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема Qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

    Такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним і застосовується в європейських метрополітенах.

    Нові турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська»
    Нові турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська»

    КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт. А також закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати і дотримуватися карантинних заходів.

    Теги: Нормандський формат громадський транспорт метро Контрактова площа
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