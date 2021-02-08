На станції метро «Контрактова площа» п'ять днів не працюватиме один вхід

На станції буде встановлено нові контрольно-пропускні пункти

З 9 до 13 лютого не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Це пов’язано зі встановленням нових турнікетів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Зокрема, на станції буде встановлено нові контрольно-пропускні пункти, що підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема Qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним і застосовується в європейських метрополітенах.

Нові турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська»

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт. А також закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати і дотримуватися карантинних заходів.