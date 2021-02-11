Колапс гарантований: київське метро працюватиме з обмеженнями

Пасажирів попередили, що вхід на стації буде обмежуватися в години пік

Адміністрація київського метрополітену попередила про обмеження входу на станції в пікові години. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Пасажирів закликають дотримуватися карантинних заходів, особливо маскового режиму.

«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

Правила користування метро під час карантину

Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» розпочалася заміна турнікетів. У зв'язку з цим із 9 до 13 лютого не працює вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Через це на станції у години пік величезна тиснява. Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.