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    Колапс гарантований: київське метро працюватиме з обмеженнями

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    <p>Скупчення людей перед входом на станцію метро &laquo;Позняки&raquo;, 10 лютого</p> - Колапс гарантований: київське метро працюватиме з обмеженнями

    Скупчення людей перед входом на станцію метро «Позняки», 10 лютого

    Фото: Сегодня

    Пасажирів попередили, що вхід на стації буде обмежуватися в години пік

    Адміністрація київського метрополітену попередила про обмеження входу на станції в пікові години. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Пасажирів закликають дотримуватися карантинних заходів, особливо маскового режиму.

    «Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

    Правила користування метро під час карантину
    Правила користування метро під час карантину

    Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» розпочалася заміна турнікетів. У зв'язку з цим із 9 до 13 лютого не працює вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Через це на станції у години пік величезна тиснява. Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

    Теги: Київ метро карантин
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