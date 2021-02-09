Колапс на станції Контрактова в Києві: опубліковано відео

На станції «Контрактова площа» була запланована заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні

На станції «Контрактова площа» організувалася величезна тиснява. Люди не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

Українці почали публікувати фото і відео тисняви на станції «Контрактова площа» в соціальних мережах. Як пояснив Олександр Мамзуренко на своїй сторінці в Facebook, в колапсі винні керівники метрополітену.

Мамзуренко пояснив, що на станції «Контрактова площа» була запланована заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні. Але ці плани втрутилася погода і багато мешканці столиці змушені були пересісти на метро. Однак керівництво метрополітену плани по ремонтним роботам міняти не стали, що й призвело до колапсу.

«Прогноз погоди – технологія, яка недоступна КП «Київський метрополітен», оскільки попри на те, що ще тиждень тому нам обіцяли сильний сніг, там, так і не змогли перенести плани по заміні турнікетів хоча б на тиждень. Тому в день самого великого снігопаду весь вестибюль «Контрактова площа» в центрі міста, в районі з купою офісів і підприємств, був закритий. Далі вступає геній планування Подільська РДА, яка з самого ранку дуже активно чистить бульвар на Валах (де вранці тільки песиків вигулюють), але так і не змогла почистити доріжку до єдиного на цілий тиждень входу до станції метро. На моїх очах впало двоє хлопця і бабуся», – написав Мамзуренко.

«Пікантності» ситуації з тиснявою на одному із входів у вестибюль станції додає те, що людей запускали тільки через одні двері. Це викликало невдоволення серед пасажирів. Дехто навіть намагався виламати інші двері. Вкрай напружена атмосфера панувала, поки працівники метрополітену не відкрили ще одні двері. Загалом незадоволені пасажири звинувачували в усьому, звичайно ж, київську владу, а ще матюкали політиків всіх рівнів», – розповів кореспондент, якому «пощастило» опинитися в підземці в годину пік.

Ось тааааак я їду додому це Контрактова.. Дотримуемося дистанції Опубліковано Ольгою Камкиною Вівторок, 9 лютого 2021 р.

Він додав, що весь час по гучномовцю людей закликають користуватися іншими станціями метро «Поштова площа» та «Тараса Шевченка».

Мешканці Києва активно публікують фотографії та відео ситуації на «Контрактовій площі» і зазначають, що дуже злі.

«Контрактова і це тільки вхід, і ви ще не бачили, що діється перед турнікетами», – пише Анатолій Кравчук.

Користувач Ольга Камкіна розмістила відео і підписала: «Ось таааак я їду додому. Це Контрактова. Дотримуємося дистанції».

Джерело: РБК-Україна