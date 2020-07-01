У столиці запровадять нові обмеження: Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом (відео)
Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
У столиці стрімко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;
- скільки ліжок підготувало місто для лікування хворих на коронавірус;
- які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці;
- скільки порушників норм безпеки виявили серед приватних перевізників в місті;
- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
- чому відтермінували запровадження єдиного електронного квитка в столиці.
Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.
Коронавірус в Україні
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Всього44998
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Хворіють24277
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Одужали19548
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Померли1173
Загалом в Україні підтверджено 44998 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки.