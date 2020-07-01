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    У столиці запровадять нові обмеження: Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - У столиці запровадять нові обмеження: Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

    У столиці стрімко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки ліжок підготувало місто для лікування хворих на коронавірус;
    • які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці;
    • скільки порушників норм безпеки виявили серед приватних перевізників в місті;
    • про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
    • чому відтермінували запровадження єдиного електронного квитка в столиці.

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Загалом в Україні підтверджено 44998 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки.  

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