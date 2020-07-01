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    У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу виявлено понад сотню нових випадків Covid-19

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    Коронавірус не відступає від Києва - У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу виявлено понад сотню нових випадків Covid-19
    Коронавірус не відступає від Києва

    На Київщині за добу зафіксовано 25 нових хворих

    Станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу. За попередню добу збільшення складало 57 осіб.  

    Від початку епідемії у Києві одужали 1598 людей (за добу 35).

    У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1356 осіб (за добу 24).

    Загалом в Україні підтверджено 44998 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Нагадаємо, станом на ранок 30 червня, у Києві було підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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