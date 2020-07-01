У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу виявлено понад сотню нових випадків Covid-19
На Київщині за добу зафіксовано 25 нових хворих
Станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19.
За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу. За попередню добу збільшення складало 57 осіб.
Від початку епідемії у Києві одужали 1598 людей (за добу 35).
У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1356 осіб (за добу 24).
Загалом в Україні підтверджено 44998 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки.
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Всього44998
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Хворіють24277
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Одужали19548
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Померли1173
Нагадаємо, станом на ранок 30 червня, у Києві було підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.
У Київській області було зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб.