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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано спад захворюваності

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    Станом на останній день червня в Україні зареєстрували 57 випадків захворювання коронавірусом на 100 тис жителів - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано спад захворюваності
    Станом на останній день червня в Україні зареєстрували 57 випадків захворювання коронавірусом на 100 тис жителів

    За минулу добу в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусу

    В Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.

    Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

    У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57).  

    У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб. 

    Найбільше хворих зареєстровано за добу у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській - 72.

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    Як повідомлялося, 30 червня в Україні було зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

    Також  Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

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