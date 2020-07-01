Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано спад захворюваності
За минулу добу в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусу
В Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.
Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.
У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57).
У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано за добу у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській - 72.
Як повідомлялося, 30 червня в Україні було зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу.
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Всього44998
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Хворіють24277
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Одужали19548
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Померли1173
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.
Також Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.
До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.
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