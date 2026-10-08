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У Києві застосовані екстрені відключення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У Києві застосовані екстрені відключення
колаж: glavcom.ua

Енергетики попередили, що під час екстрених обмежень графіки не діють

У Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго». Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».

Енергетики наголосили, що під час екстрених відключень заздалегідь оприлюднені графіки не діють. Тому тривалість та час знеструмлення можуть відрізнятися від прогнозованих.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації в енергосистемі. Киянам та жителям області рекомендують стежити за актуальними повідомленнями оператора системи розподілу.

Раніше «Укренерго» повідомляло про пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачів у низці регіонів після масованої російської атаки. Для стабілізації ситуації в окремих областях були введені аварійні відключення.

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Теги: ДТЕК Укренерго

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