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Енергетики зробили все можливе для підготовки України до наступної зими – гендиректор ДТЕК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Енергетики зробили все можливе для підготовки України до наступної зими – гендиректор ДТЕК
Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему, наголосив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
фото: linkedin.com/maxim-timchenko

Тімченко: Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому

Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п’ятої зими з початку повномасштабного вторгнення, однак ключовим фактором залишається посилення захисту. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.

«У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому», – зазначив Тімченко.

Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.

Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему. За словами Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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Теги: Україна енергетика ДТЕК

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