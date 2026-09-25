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РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений
Безпілотник умисно атакував автівку
фото: Олег Кіпер/Telegram

Протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини

Російська терористична армія атакувала автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Один енергетик загинув, інший – зазнав поранення. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений фото 1

Кіпер наголосив, що загалом протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини.

«Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники», – додав Одеської ОВА.

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РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений фото 3

На місцях ударів працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії.

До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення.

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Теги: ДТЕК Одещина війна

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