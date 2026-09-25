РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений

Протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини

Російська терористична армія атакувала автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Один енергетик загинув, інший – зазнав поранення. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що загалом протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини.

«Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники», – додав Одеської ОВА.

На місцях ударів працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії.

До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення.