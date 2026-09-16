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Синоптики оновили прогноз на зиму: чого чекати Європі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Синоптики оновили прогноз на зиму: чого чекати Європі
Значна частина Європи матиме вологішу за норму зиму
фото: glavcom.ua

Copernicus прогнозує для більшої частини температуру вище кліматичної норми

Зима 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Copernicus.

Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.

Фахівці наголошують, що йдеться саме про сезонну тенденцію, а не про прогноз погоди на кожен окремий день. Сезонні моделі показують середню картину на кілька місяців, тому не виключають короткочасних хвиль холоду, морозів чи снігопадів.

Окрім температури, Copernicus прогнозує для значної частини Європи вологішу за норму зиму. Водночас ця тенденція не однакова для всього континенту: найбільше опадів очікується в центральних і західних районах, тоді як південна та північна частина Європи можуть мати іншу картину.

Яку роль відіграє Ель-Ніньйо

Один із головних чинників, на який звертають увагу метеорологи, – потужний Ель-Ніньйо в Тихому океані.

Всесвітня метеорологічна організація 3 вересня повідомила, що явище вже сформувалося і найближчими місяцями має посилитися до дуже сильної фази. За оцінкою організації, ймовірність збереження Ель-Ніньйо до лютого 2027 року є близькою до 100%.

Ель-Ніньйо змінює атмосферну циркуляцію та може впливати на температурний і опадовий режим у різних частинах світу. Водночас метеорологи застерігають: наслідки явища відрізняються залежно від регіону, а сам факт його високої інтенсивності не дає змоги визначити погоду в конкретному місті на конкретну дату.

Американський Центр прогнозування клімату NOAA у своєму оновленні від 10 вересня також зафіксував посилення явища. За його оцінкою, ймовірність такої ж дуже сильної фази восени та взимку 2026–2027 років перевищує 90%. Моделі також показують 75% імовірність того, що в жовтні–грудні показники сягнуть історичного максимуму.

Що це може означати для України

Україна розташована на східному краю Європи, тому загальна тенденція континентального прогнозу не дає підстав автоматично переносити її на українську територію. Вплив Ель-Ніньйо на нашу погоду також є опосередкованим – через зміни глобальної атмосферної циркуляції.

Раніше «Главком» уже писав про можливий вплив нинішнього Ель-Ніньйо на погоду в Україні: кліматологи звертали увагу на ймовірність температурних коливань і хвиль тепла восени.

Тому нинішній прогноз варто сприймати як загальну сезонну тенденцію для Європи, а не як гарантію теплої зими в Україні. Точніші оцінки щодо грудня, січня та лютого з'являтимуться в міру наближення холодного сезону.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що наступна зима може створити додаткові виклики для української енергосистеми. За оцінкою «Укренерго», найбільш критичною для енергетики може стати ситуація під час тривалих морозів від -10°C і нижче.

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Теги: прогноз погоди снігопад Укренерго зима погода

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