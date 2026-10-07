Росія вдев'яте від початку вересня атакувала дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині

FPV-дрон упав на в’їзді на територію дільниці та здетонував

Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав

Вранці 7 жовтня російський дрон знову атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«FPV-дрон упав на в’їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області та здетонував. Це вже дев’ята атака на цю дільницю від початку вересня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

«Попри щоденну небезпеку, робимо все можливе, щоб у кожній домівці була електрика», – наголосила компанія.

Нагадаємо, у частині регіонів України сьогодні, 7 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження споживання електроенергії застосовуються з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу та з 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги). Актуальну інформацію щодо відключень світла потрібно перевіряти на сторінках місцевих обленерго.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.