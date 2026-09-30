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1 жовтня в Україні діятимуть графіки відключень: коли не буде світла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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1 жовтня в Україні діятимуть графіки відключень: коли не буде світла
«Укренерго» назвало години відключень світла на 1 жовтня
фото: Unsplash (ілюстративне)

У частині регіонів світло вимикатимуть уранці та ввечері

У середу, 1 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичні об’єкти. Для всіх категорій споживачів графіки погодинних відключень діятимуть у два проміжки:

  • з 08:00 до 11:00;
  • з 16:00 до 21:00.

Обсяг обмежень становитиме 0,5 черги.

Окремі обмеження передбачені для промисловості та бізнесу. Для них з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Перелік регіонів, у яких 1 жовтня діятимуть графіки відключень, «Укренерго» наразі не оприлюднило.

«Укренерго» наголосило, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Споживачам радять стежити за актуальною інформацією на сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах. Українців, у яких буде електроенергія, також закликали споживати її раціонально.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Україна має шанси пройти зиму без масштабних відключень електроенергії. За його словами, це залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкості відновлення пошкоджених об’єктів. 

Він також наголошував, що енергосистема готується до опалювального сезону, а Україна накопичує необхідне обладнання й посилює захист критичної інфраструктури.

Згодом Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру взимку. За його словами, Росія визначила конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння для їх ураження.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення обмеження відключення світла

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