ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні

ДТЕК відновлює енергетичну інфраструктуру після російських атак та продовжує реалізовувати нові проєкти

Компанія інвестує в українську енергетику попри повномасштабну війну

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова продовжує інвестувати в українську енергетику та відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК – найбільший приватний інвестор в економіку України. Чотири зими цієї війни. Після кожного удару ми повертаємо світло. Не чекали кращих часів, не відкладали», – йдеться в ньому.

У компанії наголосили, що протягом чотирьох зим повномасштабної війни енергетики відновлюють електропостачання після російських атак та паралельно реалізують нові енергетичні проєкти.

Зокрема, ДТЕК побудував найбільшу електростанцію у світі, зведеної під час війни. Її потужностей достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона українських родин.

«Ми робимо спільну справу. Ми завжди з країною», – наголосив Рінат Ахметов.

Раніше ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором України в рейтингах провідних українських видань.