Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні
ДТЕК відновлює енергетичну інфраструктуру після російських атак та продовжує реалізовувати нові проєкти
фото: dtek.com

Компанія інвестує в українську енергетику попри повномасштабну війну

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова продовжує інвестувати в українську енергетику та відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

«ДТЕК – найбільший приватний інвестор в економіку України. Чотири зими цієї війни. Після кожного удару ми повертаємо світло. Не чекали кращих часів, не відкладали», – йдеться в ньому.

У компанії наголосили, що протягом чотирьох зим повномасштабної війни енергетики відновлюють електропостачання після російських атак та паралельно реалізують нові енергетичні проєкти.

Зокрема, ДТЕК побудував найбільшу електростанцію у світі, зведеної під час війни. Її потужностей достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона українських родин.

«Ми робимо спільну справу. Ми завжди з країною», – наголосив Рінат Ахметов.

Раніше ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором України в рейтингах провідних українських видань.

Читайте також:

Теги: Рінат Ахметов ДТЕК інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули у понад 260 тисяч домівок
ДТЕК за тиждень повернув світло понад 560 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:22
На Рівненщині відбувся молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього»
На Рівненщині відбувся молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього»
10 вересня, 12:52
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»
Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
5 вересня, 17:39
Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro
Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro
2 вересня, 19:31
Михайло Федоров та CEO Palantir Алекс Карп обговорили створення нової defense tech-компанії
Федоров розказав, чим займається після звільнення
1 вересня, 19:48
Найбільше відновлень четвертий місяць поспіль припадає на Донеччину
У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
1 вересня, 13:57
Наразі стан пораненого стабільний
Окупанти атакували шахту на Дніпропетровщини: поранено працівника
31 серпня, 12:14
Головна проблема української економіки полягає не у перегріві, а у недостатній виробничій спроможності
Крихка стабільність: на чому тримається українська економіка
30 серпня, 18:15
Від бізнес-брифу до IT-рішення: Lytvyn Foundation розвиває хакатони Code The Future для підлітків
Від бізнес-брифу до IT-рішення: Lytvyn Foundation розвиває хакатони Code The Future для підлітків
19 серпня, 10:30

Економіка

Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні
ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні
«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення
«Метінвест» отримав за перше півріччя більше 9 млрд грн чистого збитку
«Метінвест» отримав за перше півріччя більше 9 млрд грн чистого збитку
Історичний крок. Українські виробники зброї отримають прямі гранти від ЄС: деталі угоди
Історичний крок. Українські виробники зброї отримають прямі гранти від ЄС: деталі угоди

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua