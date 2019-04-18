У Києві затримали наркоторговців із «товаром» на 1 млн гривень (фото)



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Правоохоронці виявили приміщення, яке зловмисники обладнали під лабораторію з метою виготовлення амфетаміну Фото: Прокуратура Києва

Основним наркозбувачем виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік

У Києві правоохоронцями затримано групу осіб, які займалися виготовленням та збутом психотропних речовин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Основним наркозбувачем виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік, який збував психотропні речовини дрібнооптовими партіями на території Києва та Києво-Святошинського району Київської області.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили приміщення, яке зловмисники обладнали під лабораторію з метою виготовлення амфетаміну з готовим та розфасованим товаром для подальшого збуту. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили 1,5 кг амфетаміну, півкілограма психотропної речовини МДМА, 50 пігулок екстазі, 500 г прекурсорів фенілнітропропен та стільки ж марихуани.

Вартість вилучених психотропних та наркотичних речовин складає близько 1 мільйона гривень.

Наразі двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Одному з них вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове слідство триває.