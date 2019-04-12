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    На Чернігівщині помер підліток після вживання невідомого наркотика

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    На Чернігівщині помер підліток після вживання невідомого наркотика

    Поліція намагається з'ясувати, що за наркотик вбив хлопця

    У Чернігівській області підліток помер після вживання невстановленого наркотичного засобу. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської місцевої прокуратури

    Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури СВ ЧВП ГУНП в області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті підлітка, який помер після вживання невстановленого наркотичного засобу.

    Наразі встановлено, що 11.04.2019 до чергової частини ЧВП ГУНП в області надійшло повідомлення від мешканця м. Чернігова про те, що у власній квартирі виявив труп неповнолітнього.

    Під час огляду місця події встановлено, що у квартирі, розташованій за адресою: вул. Рокосовського, в м. Чернігові, знаходиться тіло без ознак життя неповнолітнього, 2002 року народження. На тілі померлого хлопця ушкоджень не виявлено. Під час огляду, у лівій кишені штанів померлого, виявлено поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною.

    Також встановлено, що напередодні померлий придбав вказаний поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною, яку з іншими особами вживав шляхом паління.

    У ході огляду місця події вилучено речові докази.

    З метою встановлення причин смерті, призначено проведення судово-медичної експертизи.

    За вказаним фактом СВ ЧВП ГУНП в області 11.04.2019 розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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