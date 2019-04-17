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    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)

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    Чоловік обладнав у кімнаті тентовану шафу, де вирощував коноплі - «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)
    Чоловік обладнав у кімнаті тентовану шафу, де вирощував коноплі
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі

    У квартирі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва 44-річний чоловік створив теплицю, обладнавши її усім необхідним для того, аби культивувати коноплі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Столичні правоохоронці приїхали на вулицю Маршала Тимошенка на сімейну сварку. Чоловік запросив поліцейських поспілкуватися із сином, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Зайшовши до його кімнати, поліцейські відчули специфічний запах та побачили у кутку кімнати тентований шкаф із рослинами, схожими на коноплю», - розповіли в поліції.

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    На місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції. Встановлено, що чоловік вирощував наркозілля, створивши для цього процесу усі необхідні умови.

    Крім рослин, поліцейські виявили та вилучили ємності з висушеною коноплею, насінням для посіву, а також саморобний пристрій з пластикової пляшки із залишками речовини коричневого кольору. Усі речові докази вилучили та направили на проведення експертного дослідження.

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    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)
    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)
    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)
    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)
    «Юний натураліст»: киянин створив у квартирі теплицю для вирощування конопель (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до трьох років позбавленням волі.

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