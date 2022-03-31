Генерал Збройних сил: ворога у Києві не буде

З а словами генерала, зараз місто Вишгород під контролем українських військових

Грузевич обіцяє українці «дуже-дуже хороші новини» найближчим часом

Сили оборони України розвивають контрнаступ на захоплених ворогом напрямах Київської області, у Вишгороді не лишилося окупантів. Найближчим часом «будуть дуже-дуже хороші новини». Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем – це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин – «день-два».

Грузевич повідомив, що ЗСУ зафіксували відведення 700 одиниць ворожої техніки від Києва у бік білорусі за ніч 31 березня. За його словами, це може бути передислокація і перегрупування або перекидання цих сил на Донбас.

Водночас Грузевич підкреслив, що навколо Києва ще достатньо сил ворога, щоб «завдати шкоди». Насамперед ідеться про ракетні удари, яких з кожним днем усе більше, додав він.

«Хочу запевнити всіх, що ворога в Києві не буде. Принаймні живого. Можна не хвилюватися», – резюмував Грузевич.

За даними Генштабу, окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

Також стало відомо, коли відновиться рух трасою Київ-Житомир.