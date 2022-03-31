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    Генерал Збройних сил: ворога у Києві не буде

    За словами генерала, зараз місто Вишгород під контролем українських військових - Генерал Збройних сил: ворога у Києві не буде
    За словами генерала, зараз місто Вишгород під контролем українських військових
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Грузевич обіцяє українці «дуже-дуже хороші новини» найближчим часом

    Сили оборони України розвивають контрнаступ на захоплених ворогом напрямах Київської області, у Вишгороді не лишилося окупантів. Найближчим часом «будуть дуже-дуже хороші новини». Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

    Він сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем – це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин – «день-два».

    Грузевич повідомив, що ЗСУ зафіксували відведення 700 одиниць ворожої техніки від Києва у бік білорусі за ніч 31 березня. За його словами, це може бути передислокація і перегрупування або перекидання цих сил на Донбас.

    Водночас Грузевич підкреслив, що навколо Києва ще достатньо сил ворога, щоб «завдати шкоди». Насамперед ідеться про ракетні удари, яких з кожним днем усе більше, додав він.

    «Хочу запевнити всіх, що ворога в Києві не буде. Принаймні живого. Можна не хвилюватися», – резюмував Грузевич.

    За даними Генштабу, окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

    Також стало відомо, коли відновиться рух трасою Київ-Житомир.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Генерал Збройних сил: ворога у Києві не буде