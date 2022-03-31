Середньоазійські гастрабайтери тікають із Росії: рубль тепер як сміття

Узбекистанці повезуть додому значно менші суми після обміну рубля на валюту своєї країни

Гастрабайтери почнуть кидати путінську Росію вже у квітні-травні

Сто тисяч мігрантів із Узбекистану повернуться із Росії на батьківщину. Перший заступник міністра зайнятості Еркін Мухітдінов пояснив, що мігранти тікають із Росії через зниження курсу рубля.

Середньоазійські гастрабайтери почнуть кидати путінську Росію вже у квітні-травні. Водночас влада Узбекистану планує створити для них нові місця у будівельній сфері.

Зазначимо, Росія була головним напрямком для мільйонів трудових мігрантів з Азії. Проте значно дешевший рубль означає для гастрабайтерів, що вони повезуть додому значно менші суми після обміну на валюти своїх країн.

Наразі через військову агресію Росії проти України російський рубль став поступово втрачати свою платоспроможність. Протягом майже трьох тижнів поспіль рубль практично щодня оновлював історичні мінімуми.

Байден наголосив, що «рубль перетворився на попіл». Він зазначив, що тепер за один долар можна купити 200 рублів. На чорному ринку долар продають по 150-180.

Як відомо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного.

Зазначимо, Узбекистан виступає проти війни Росії розпочатої на теренах мирної України. Про це заявив глава МЗС Узбекистану Абдулазіз Камілов на XXIV пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса Узбекистану

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