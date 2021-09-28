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    Економіка та фінанси

    Податківці арештували на рахунках українця 26 млн грн через непідтверджені доходи

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    На Харківщині ДПС зайнялася доходами мільйонера - Податківці арештували на рахунках українця 26 млн грн через непідтверджені доходи
    На Харківщині ДПС зайнялася доходами мільйонера
    Фото з відкритих джерел

    Громадянин купив кілька автомобілів та землю, а звідки має гроші – не задекларував

    Державна податкова служба заарештувала понад 26 млн грн на рахунках українця, який здійснив великі витрати без підтвердження джерела походження доходу.

    За даними ДПС у Харківській області, громадянин придбав кілька автомобілів і земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи.

    Операції мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зазначає податкова.

    За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК.

    На грошові активи українця в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Нагадаємо, Міністерство фінансів України наказом від 2 серпня 2021 року затвердило форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання.

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    Теги: гроші арешт розслідування Державна податкова служба
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    Податківці арештували на рахунках українця 26 млн грн через непідтверджені доходи