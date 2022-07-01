У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)

Під час обшуку у злочинців виявлено, зокрема, гранати різних типів

У зловмисникі вилучено прапор Російської Федерації та прапор зі свастикою

У Києві правоохоронці викрили та затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом особливо небезпечної психотропної речовини, зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, мешканці столиці віком від 28 до 39 років налагодили схему з виготовлення та збуту у особливо великих розмірах психотропної речовини – амфетаміну. З метою конспірації своєї діяльності зловмисники обладнали нарколабораторію в гаражному боксі на території Дарницького району. Товар реалізовували через довірених осіб оптовими і роздрібними партіями. Також бажаючі могли придбати у членів групи зброю і боєприпаси.

У фігурантів проведено 23 санкціонованих обшуки. Вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 1 кг амфетаміну, канабіс, прекурсори, електронні ваги, гроші.

Також у ході обшуків вилучено велику кількість набоїв різного калібру, автоматичну зброю типу АКС-74У, АК-47, гранати типу Ф-1, РГД-5, РГН, засоби для підриву типів УЗРГМ-2, УДЗ, піротехнічні засоби, комуністичні значки, прапор Російської Федерації та прапор із свастикою.

П’ятьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Встановлюються канали надходження зброї та боєприпасів.