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  4. У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
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    Новини

    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)

    Під час обшуку у злочинців виявлено, зокрема, гранати різних типів - У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    Під час обшуку у злочинців виявлено, зокрема, гранати різних типів
    фото: Київська міська прокуратура

    У зловмисникі вилучено прапор Російської Федерації та прапор зі свастикою

    У Києві правоохоронці викрили та затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом особливо небезпечної психотропної речовини, зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    Згідно з матеріалами слідства, мешканці столиці віком від 28 до 39 років налагодили схему з виготовлення та збуту у особливо великих розмірах психотропної речовини – амфетаміну. З метою конспірації своєї діяльності зловмисники обладнали нарколабораторію в гаражному боксі на території Дарницького району. Товар реалізовували через довірених осіб оптовими і роздрібними партіями. Також бажаючі могли придбати у членів групи зброю і боєприпаси.

    У фігурантів проведено 23 санкціонованих обшуки. Вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 1 кг амфетаміну, канабіс, прекурсори, електронні ваги, гроші.

    Також у ході обшуків вилучено велику кількість набоїв різного калібру, автоматичну зброю типу АКС-74У, АК-47, гранати типу Ф-1, РГД-5, РГН, засоби для підриву типів УЗРГМ-2, УДЗ, піротехнічні засоби, комуністичні значки, прапор Російської Федерації та прапор із свастикою.

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    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)
    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)

    П’ятьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

    Встановлюються канали надходження зброї та боєприпасів.

    Теги: росія прокуратура Київ кримінал зброя війна наркотики #stoprussia
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    У Києві затримано прихильників РФ, що займалися збутом зброї (фото)