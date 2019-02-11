За тиждень у Києві сталося більше як 60 пожеж



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Пожежа в офісній будівлі на вул. Казимира Малевича, 86-г, 9 лютого 2019 р. Фото: ДСНС

На пожежах загиблих немає

Впродовж минулого тижня (з 4 по 10 лютого) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 159 виїздів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києва.

Зокрема, за даний період ліквідовано 61 пожежу та 7 аварій. Крім того, рятувальники 26 разів надавали допомогу столичним мешканцям та іншим міським службам.

Протягом даного періоду на пожежах загиблих немає, 2 людини травмовані та четверо людей врятовано.

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих не було, врятовані 2 людини, з них 1 дитина. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 4 особи, врятовано 7 людей.

Протягом тижня підрозділи гарнізону здійснили 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 15 виїздів (за аналогічний період 2018 року 17 виїздів) по заявкам щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

Як повідомлялося, 10 лютого за адресою вулиця Казимира Малевича, 86 в Києві сталася пожежа в офісній будівлі.

9 лютого у Києві рятувальники ДСНС зняли з криги підлітка, який разом зі своїми друзями ходив по льоду, а потім відколов частину криги.