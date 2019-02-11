Під час пожежі у будинку на Київщині загинула жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа виникла у будинку в селі Щасливе Фото: ДСНС

Тіло власниці будинку виявили рятувальники

У понеділок, 11 лютого, вранці сталася пожежа у приватному в с. Щасливе Згурівського району.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 5:43.

«По прибуттю рятувальників встановлено, що горить житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1973 року народження», - йдеться в повідомленні прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу локалізовано о 06:42 та ліквідовано о 09:40.

На місці пожежі працювало 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 лютого сталася пожежа у приватній лазні в селі Колонщина Макарівського району.