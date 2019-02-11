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    Під час пожежі у будинку на Київщині загинула жінка

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    Пожежа виникла у будинку в селі Щасливе - Під час пожежі у будинку на Київщині загинула жінка
    Пожежа виникла у будинку в селі Щасливе
    Фото: ДСНС

    Тіло власниці будинку виявили рятувальники

    У понеділок, 11 лютого, вранці сталася пожежа у приватному в с. Щасливе Згурівського району.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 5:43.

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    «По прибуттю рятувальників встановлено, що горить житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1973 року народження», - йдеться в повідомленні прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу локалізовано о 06:42 та ліквідовано о 09:40.

    На місці пожежі працювало 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 лютого сталася пожежа у приватній лазні в селі Колонщина Макарівського району. 

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