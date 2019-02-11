На Київщині пожежа знищила приватну лазню
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Внаслідок пожежі знищено перекриття та внутрішнє облицювання стін і майно
У неділю, 10 лютого, сталася пожежа у приватній лазні в селі Колонщина Макарівського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 13:22.
До місця виклику було направлено чергові караули 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-го Державного пожежно-рятувального поста с. Бишів.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить лазня розмірами 24 кв. м. Пожежу було локалізовано о 14:08 та повністю ліквідовано о 14:50.
Внаслідок пожежі знищено перекриття та внутрішнє облицювання стін і майно, що знаходилось в середині лазні.
Під час гасіння пожежі залучались 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 4 по 10 лютого) у Києві ліквідовано 61 пожежу.