У Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбус
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Рятувальникам вдалося швидко приборкати пожежу
В результаті інциденту ніхто не постраждав
На Центральній площі в Чернівцях вранці в понеділок, 11 лютого, загорівся тролейбус. Про це пише Чернівці.online.
На місці аварії працюють патрульні і рятувальники.
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, пожежу вдалося приборкати працівникам ДСНС.
Рух транспорту ускладнено. Патрульні намагаються врегулювати ситуацію.
У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Зазначимо, що напередодні у Полтаві за ніч спалили шість автомобілів. Як розповіли в прес-службі головного управління Нацполіції в Полтавській області, про більшість випадків підпалу їм повідомили вогнеборці, котрі виїжджали на виклик.