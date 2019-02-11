У Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбус



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Рятувальникам вдалося швидко приборкати пожежу

В результаті інциденту ніхто не постраждав

На Центральній площі в Чернівцях вранці в понеділок, 11 лютого, загорівся тролейбус. Про це пише Чернівці.online.

На місці аварії працюють патрульні і рятувальники.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, пожежу вдалося приборкати працівникам ДСНС.

Рух транспорту ускладнено. Патрульні намагаються врегулювати ситуацію.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що напередодні у Полтаві за ніч спалили шість автомобілів. Як розповіли в прес-службі головного управління Нацполіції в Полтавській області, про більшість випадків підпалу їм повідомили вогнеборці, котрі виїжджали на виклик.