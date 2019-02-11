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    Події в Україні

    У Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбус

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    Рятувальникам вдалося швидко приборкати пожежу - У Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбус
    Рятувальникам вдалося швидко приборкати пожежу

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    На Центральній площі в Чернівцях вранці в понеділок, 11 лютого, загорівся тролейбус. Про це пише Чернівці.online.

    На місці аварії працюють патрульні і рятувальники.

    Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, пожежу вдалося приборкати працівникам ДСНС.

    Рух транспорту ускладнено. Патрульні намагаються врегулювати ситуацію.

    У результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Зазначимо, що напередодні у Полтаві за ніч спалили шість автомобілівЯк розповіли в прес-службі головного управління Нацполіції в Полтавській області, про більшість випадків підпалу їм повідомили вогнеборці, котрі виїжджали на виклик.

     

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