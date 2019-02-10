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    Події в Україні

    У Полтаві за ніч спалили шість автомобілів

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    <p>Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження</p> - У Полтаві за ніч спалили шість автомобілів

    Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

    Усі пожежі сталися в одному мікрорайоні

    Шість припаркованих на вулиці автомобілів спалили в ніч з 9 на 10 лютого в мікрорайоні Левада. Невідомі підпалили автомобілі у часовий проміжок з 1-ї до 6-ї години. Про це пише місцеве видання «Коло».

    Як розповіли в прес-службі головного управління Нацполіції в Полтавській області, про більшість випадків підпалу їм повідомили вогнеборці, котрі виїжджали на виклик.

    «Нині на місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна», – зазначив Роман Грішин, заступник начальника відділу комунікації ГУНП Полтавщини.

    Нагадаємо, в кінці січня у м. Дніпро троє зловмисників розбили вітрину магазину та кинули всередину декілька пляшок із невідомою речовиною. В результаті сталася пожежа - зайнялися меблі та одяг.

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