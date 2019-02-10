У Полтаві за ніч спалили шість автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

Усі пожежі сталися в одному мікрорайоні

Шість припаркованих на вулиці автомобілів спалили в ніч з 9 на 10 лютого в мікрорайоні Левада. Невідомі підпалили автомобілі у часовий проміжок з 1-ї до 6-ї години. Про це пише місцеве видання «Коло».

Як розповіли в прес-службі головного управління Нацполіції в Полтавській області, про більшість випадків підпалу їм повідомили вогнеборці, котрі виїжджали на виклик.

«Нині на місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна», – зазначив Роман Грішин, заступник начальника відділу комунікації ГУНП Полтавщини.

Нагадаємо, в кінці січня у м. Дніпро троє зловмисників розбили вітрину магазину та кинули всередину декілька пляшок із невідомою речовиною. В результаті сталася пожежа - зайнялися меблі та одяг.