У Києві знайшли мертвим підприємця із вогнепальним пораненням
-
Розсилка
Бездиханне тіло з вогнепальним пораненням виявила у квартирі багатоповерхівки дружина загиблого
Фото: Еспресо
За попередньою інформацією чоловік скоїв самогубство
У Голосіївському районі столиці знайшли мертвим підприємця із вогнепальним пораненням на тілі.
Про це повідомляє «Еспресо».
«У Голосіївському районі знайшли мертвим приватного підприємця. Бездиханне тіло з вогнепальним пораненням виявила у квартирі багатоповерхівки дружина загиблого», - пише ЗМІ.
За попередньою інформацією, це було самогубство. Проте, чи дійсно чоловік вкоротив собі віку самотужки чи було це вбивство буде з'ясовувати слідство.
До слова, в Росії арештували засновника додатка LinguaLeo, який вбив свою сестру.