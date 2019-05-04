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    У Києві знайшли мертвим підприємця із вогнепальним пораненням

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    Бездиханне тіло з вогнепальним пораненням виявила у квартирі багатоповерхівки дружина загиблого - У Києві знайшли мертвим підприємця із вогнепальним пораненням
    Бездиханне тіло з вогнепальним пораненням виявила у квартирі багатоповерхівки дружина загиблого
    Фото: Еспресо

    За попередньою інформацією чоловік скоїв самогубство

    У Голосіївському районі столиці знайшли мертвим підприємця із вогнепальним пораненням на тілі.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    «У Голосіївському районі знайшли мертвим приватного підприємця. Бездиханне тіло з вогнепальним пораненням виявила у квартирі багатоповерхівки дружина загиблого», - пише ЗМІ.

    За попередньою інформацією, це було самогубство. Проте, чи дійсно чоловік вкоротив собі віку самотужки чи було це вбивство буде з'ясовувати слідство.

    До слова, в Росії арештували засновника додатка LinguaLeo, який вбив свою сестру.

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