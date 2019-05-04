В Росії арештували засновника додатка LinguaLeo, який вбив свою сестру



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Засновник LinguaLeo Айнур Абдулнасиров

Чоловік вже зізнався в скоєному

Слідчий комітет Росії висунув звинувачення засновнику додатку для вивчення англійської мови LinguaLeo Айнуру Абдулнасирову у вбивстві рідної сестри.



Як повідомляється на сайті СК, інцидент стався 2 травня. Обвинувачений під час сварки з сестрою кілька разів ударив її ножем; від отриманих поранень вона померла. У повідомленні СК не названо його ім'я, але агентству ТАСС у відомстві підтвердили, що мова йде про Абдулнасирова.



Чоловік вже зізнався в скоєному, його арештовано на два місяці.



LinguaLeo - один з найбільш популярних додатків в світі для вивчення англійської мови. За підрахунками творців, ним користуються 18 мільйонів чоловік.