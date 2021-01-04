У Києві зникла вода в будинках на десяти вулицях (адреси)

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

Сьогодні, 4 січня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Редутна, 41-70, 19

вул. Михайла Драгоманова, 15А

вул. Анни Ахматової, 7/15

пр-т. Академіка Глушкова, 20

вул. Теремківська, 13

вул. Північна, 6В

б-р. Кольцова, 3, 5

вул. Підлісна, 2, 4

вул. Генерала Наумова, 19

пров. Чугуївський, 13, 13А.

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

Як повідомлялося, за три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.