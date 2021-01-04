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    Новини

    У Києві зникла вода в будинках на десяти вулицях (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - У Києві зникла вода в будинках на десяти вулицях (адреси)
    Частина киян залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 4 січня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Редутна, 41-70, 19
    • вул. Михайла Драгоманова, 15А
    • вул. Анни Ахматової, 7/15
    • пр-т. Академіка Глушкова, 20
    • вул. Теремківська, 13
    • вул. Північна, 6В
    • б-р. Кольцова, 3, 5
    • вул. Підлісна, 2, 4
    • вул. Генерала Наумова, 19
    • пров. Чугуївський, 13, 13А.

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Як повідомлялося, за три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

    Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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