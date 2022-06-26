У Києві знову чути вибухи

На даний момент у столиці оголошено повітряну тривогу

У Києві знову пролунали вибухи. Це вже вдруге за день. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Жителі столиці на лівому березі міста чули два вибухи. На правому також пролунали вибухи.

На даний момент у столиці оголошено повітряну тривогу.

Мешканцям столиці потрібно перебувати в укриттях.

Наразі офіційно влада не коментувала вибухи.

Зазначимо, що у Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.