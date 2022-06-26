Увесь день можуть працювати по Києву: Арестович зробив невтішну заяву

Радник голови ОП прогнозує, що ракетні атаки по столиці сьогодні можуть продовжуватись

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста», – зазначив він.

Відомо, що сьогодні вранці Росія атакувала ракетами Київ. Приліт стався у Шевченківському районі столиці. Під завалами опинились люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші фото та відео зруйнованого будинку.