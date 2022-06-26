З-під завалів будинку у Києві дістали жінку, вона – громадянка Росії (відео)
Ймовірно, чоловік жінки загинув внаслідок ворожої атаки
Жінка, яка внаслідок ракетного удару по Києву опинилася під завалами, і її весь ранок намагалися врятувати співробітники ДСНС, виявилася громадянкою Росії. Про це у своєму Telegram заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, її паспорт викинуло з будинку вибуховою хвилею.
«А ось і паспорт громадянки Росії, яку сьогодні путін покалічив, зробив вдовою і позбавив нормального життя в Києві. Вона перебуває у лікарні, а її чоловік, як ми думаємо, загинув. Ракета влучила прямо у їх квартиру або над ними», – зазначив Геращенко.
У поліції підтвердили, що одна з потерпілих – громадянка Росії. Глава Національної поліції Ігор Клименко підкреслив, що на місці події працюють правоохоронці та документують наслідки ракетного обстрілу Києва.
«За наявною інформацією, 1одна людина загинула. Наразі відомо про 5 поранених, серед яких 7-річна дівчинка. В цей момент дістали з-під завалів її маму – 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, але тривалий час проживає у Києві. Передайте російським пропагандистам, що росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами», – заявив Ігор Клименко.
Рятувальні роботи тривають. Понад 200 поліцейських наразі працюють на місці події.
Жінку вдалося витягнути з-під завалів. Її екстрено ушпиталили.
Протягом найближчих тижнів цей мікрорайон буде очеплений, щоб слідчі змогли якісно зібрати доказову базу. Також захищатимемо залишені приміщення від мародерів.
Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.
Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.
Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.
За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.