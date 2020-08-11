У центрі Києва з'явилися нові велосмуги (фото)



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Велосмуга на вулиці Бастіонній Фото: КМДА

Велосмуги влаштували на вул. Бастіонній та Стрілецькій

Ще на двох вулицях у центрі Києва – Бастіонній і Стрілецькій – влаштували велосипедні смуги та впорядкували дорожній рух. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«На вулиці Бастіонній велосипедисти отримали для руху повноцінну смугу завширшки 1,5 метра. Для безпечного руху велотранспорту смуга з обох сторін вулиці відділена смугою безпеки», – зазначив він.

Важливі зміни були проведені і в організації дорожнього руху на вул. Бастіонній. За словами заступника голови КМДА, через велику кількість припаркованих біля ботанічного саду автомобілів на вулиці Бастіонній постійно утворювались затори. Проблему вирішили завдяки тому, що у новій схемі організації дорожнього руху була надана перевага громадському транспорту та велосипедній інфраструктурі. Також для зменшення заторів облаштували розворотне напівкільце та передбачили для автомобілістів додаткові 44 місця тимчасового паркування автомобілів, із яких 4 місця – для осіб з інвалідністю.

«Зміни в організації дорожнього руху, 27 нових місць для паркування автомобілів та велосмуга з’явились і на вул. Стрілецькій. Нова велосмуга поєднала вже існуючі велосмуги на вул. Ярославів Вал і вул. Рейтарській. Тож тепер велосипедисти можуть безпечно розвернутись, щоб їхати у зворотному напрямку – у бік Львівської площі. Зазначу, що наразі вже розпочалися роботи з облаштування наступної велосмуги – на вул. Олеся Гончара. Ця велосмуга також поєднається в єдину систему велоінфраструктури столиці», – підкреслив Густєлєв.

Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

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