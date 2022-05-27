У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)

Зруйновані під час війни будівлі можна оглянути під час 3D-турів фото: Петро Оленич

У віртуальних турах Києвом вже побували понад 100 тисяч користувачів з 30 країн світу