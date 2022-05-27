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    У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)

    Зруйновані під час війни будівлі можна оглянути під час&nbsp;3D-турів - У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)
    Зруйновані під час війни будівлі можна оглянути під час 3D-турів
    фото: Петро Оленич

    У віртуальних турах Києвом вже побували понад 100 тисяч користувачів з 30 країн світу

    На київському туристично-культурному хабі з’явились 3D-тури будівлями, зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

    «Важливо зафіксувати воєнні злочини РФ та поширювати інформацію. Ворог заплатить, а ми обов’язково все відновимо та переможемо», – запевнив Оленич.

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    У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)
    У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)
    У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)

    Віртуальні тури доступні на туристично-культурному хабі Києва за посиланням: https://guide.kyivcity.gov.ua/savekyiv.

    Як повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко, туристично-культурний хаб Києва вже відвідало понад 100 тисяч користувачів з-понад 30 країн світу.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото)