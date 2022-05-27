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    У Дніпрі пролунали вибухи

    Було дві за ніч повітряні тривоги - У Дніпрі пролунали вибухи
    Було дві за ніч повітряні тривоги
    фото з відкритих

    Залишайтеся в укритті до відбою тривоги

    У Дніпрі 27 травня двічі за ніч оголошували повітряну тривогу. Після того, як сирени почали лунати вдруге, в місті почули вибухи. Про це повідомило «Суспільне Дніпро»

    Під час повітряної тривоги вкрай важливо перебувати в укритті. Адже російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, а ворожі снаряди часто потрапляють в житлові райони.

    Друга повітряна тривога у Дніпрі завершилася приблизно о 3:50. Незадовго після цього в місцевих телеграм каналах почала ширитися інформація про вибухи в місті. Загалом жителі чули їх тричі. Однак наразі невідомо, чи це був таки ворожий обстріл, чи звук роботи системи протиповітряної оборони.

    Наразі у Дніпрі загроза ворожого обстрілу зникла, адже у телеграмі місцевого департаменту з питань цивільного захисту повідомили про відбій повітряної тривоги. Однак містянам слід бути обачними та залишатися у безпечному місці.

    Якщо ви стали свідком ворожого «прильоту», ні в якому разі не поширюйте фото чи відео обстрілу. Також не варто оприлюднювати адресу, куди прилетів снаряд чи ракета окупантів. Адже це лише корегує ворожий вогонь.

    Нагадаємо, напередодні над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник.

    Як відомо, Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі пролунали вибухи