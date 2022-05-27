До Києва повернувся посол Чехії

Наразі в посольстві Чехії в Києві працюють п'ять дипломатів

Посольство Чехії відновило свою роботу в Україні, 25 травня до Києва прибув посол Радек Матула. Про це повідомляє сайт МЗС Чехії.

Посол Чехії Радек Матула приїхав до Києва 25 травня

У диппредставництві Чехії в Києві наразі працюють п'ять дипломатів.

«Нашою метою є в максимально можливій мірі відновити діяльність дипломатичного представництва перед початком з 1 липня піврічного головування Чехії в Раді ЄС», - заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

МЗС зазначає, що Чехія продовжить надавати всебічну допомогу Україні і підтримує реалізацію планів отримання нею статусу держави - кандидата в члени ЄС.

Нагадаємо, Посольство Чехії з обмеженим числом дипломатів 13 квітня частково відновило роботу в столиці України, перервану з початку вторгнення Росії.

Наразі в Києві відновили свою роботу майже 40 іноземних посольств.

Зокрема, 18 травня Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України.



