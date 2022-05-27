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    Події в Україні

    До Києва повернувся посол Чехії

    Посольство Чехії з обмеженим числом дипломатів 13 квітня частково відновило роботу - До Києва повернувся посол Чехії
    Посольство Чехії з обмеженим числом дипломатів 13 квітня частково відновило роботу
    фото з відкритих джерел

    Наразі в посольстві Чехії в Києві працюють п'ять дипломатів

    Посольство Чехії відновило свою роботу в Україні, 25 травня до Києва прибув посол Радек Матула. Про це повідомляє сайт МЗС Чехії.

    Посол Чехії Радек Матула приїхав до Києва 25 травня
    Посол Чехії Радек Матула приїхав до Києва 25 травня

    У диппредставництві Чехії в Києві наразі працюють п'ять дипломатів.

    «Нашою метою є в максимально можливій мірі відновити діяльність дипломатичного представництва перед початком з 1 липня піврічного головування Чехії в Раді ЄС», - заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

    МЗС зазначає, що Чехія продовжить надавати всебічну допомогу Україні і підтримує реалізацію планів отримання нею статусу держави - кандидата в члени ЄС.

    Нагадаємо, Посольство Чехії з обмеженим числом дипломатів 13 квітня частково відновило роботу в столиці України, перервану з початку вторгнення Росії.

    Наразі в Києві відновили свою роботу майже 40 іноземних посольств.

    Зокрема, 18 травня Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України.


    Теги: росія окупанти Київ війна Чехія посольство Україна окупація #stoprussia
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    До Києва повернувся посол Чехії