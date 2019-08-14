У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Талісманом майбутнього ресторану стала панда Фото: Big Hug

Прибуток закладу буде вкладатися в благодійні проекти

Восени 2019 року у Києві розпочнеться будівництво ресторану Big Hug, в якому будуть створені робочі місця людям з синдромом Дауна. Прибуток закладу буде вкладатися в благодійні проекти.

Зараз йде збір коштів на будівництво ресторану. На перший етап необхідно зібрати 50 тисяч євро.

Автори проекту придумали нехитру систему збору коштів і популяризації ідеї. У процесі зустрічей і креативних брейнстормів виникла ідея додати живопису в інтер'єр і зобразити всесвітньо відомі твори мистецтва. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі «Народження Венери», Леонардо да Вінчі «Посмішка Мони Лізи» і «Таємна Вечеря». Але ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери дістануться наймилішим створінням - пандам. Саме ці ведмедики у багатьох асоціюються з безпосередністю, добротою і ніжністю. Команда з партнерами випустила милу плюшеву панду. Кожний охочий може придбати іграшку Big Hug – талісман майбутнього ресторану. На даний момент за допомогою продажу плюшевих панд зібрано 5 700 євро.

Автори ініціативи – засновниця благодійного фонду «Анкора» Іда Антонян і засновник благодійного фонду Help Bank Гаруша Антонян.

«Наша сім'я займається нерухомістю і одне з приміщень, ми передаємо під ресторан Big Hug. Від моменту ідеї до сьогодні ми виконали дуже багато роботи. Бізнес-план, пошук партнерів. У нас зібрана сильна команда експертів-волонтерів, які будуть реалізовувати проект – архітектори, ресторатори, фінансисти, психологи. Зараз у нас етап збору коштів, а також запуску інформаційної кампанії. Ми продаємо плюшеві панди, зібрані гроші підуть на будівництво. Є також інші джерела фінансування – ми шукаємо партнерів, подаємося на гранти. Будь-який охочий може приєднатися до нашого проекту, ми відкриті до співпраці», – коментує ініціативу Гаруш Антонян.

У ресторані Big Hug працюватимуть люди з синдромом Дауна, серед них вихованці Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів.