  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна

    • Розсилка
    Талісманом майбутнього ресторану стала панда - У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна
    Талісманом майбутнього ресторану стала панда
    Фото: Big Hug

    Прибуток закладу буде вкладатися в благодійні проекти

    Восени 2019 року у Києві розпочнеться будівництво ресторану Big Hug, в якому будуть створені робочі місця людям з синдромом Дауна. Прибуток закладу буде вкладатися в благодійні проекти.

    Зараз йде збір коштів на будівництво ресторану. На перший етап необхідно зібрати 50 тисяч євро.

    Автори проекту придумали нехитру систему збору коштів і популяризації ідеї. У процесі зустрічей і креативних брейнстормів виникла ідея додати живопису в інтер'єр і зобразити всесвітньо відомі твори мистецтва. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі «Народження Венери», Леонардо да Вінчі «Посмішка Мони Лізи» і «Таємна Вечеря». Але ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери дістануться наймилішим створінням - пандам. Саме ці ведмедики у багатьох асоціюються з безпосередністю, добротою і ніжністю. Команда з партнерами випустила милу плюшеву панду. Кожний охочий може придбати іграшку Big Hug – талісман майбутнього ресторану. На даний момент за допомогою продажу плюшевих панд зібрано 5 700 євро.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна
    У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна
    У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна
    У Києві з’явиться ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна

    Автори ініціативи – засновниця благодійного фонду «Анкора» Іда Антонян і засновник благодійного фонду Help Bank Гаруша Антонян.

    «Наша сім'я займається нерухомістю і одне з приміщень, ми передаємо під ресторан Big Hug. Від моменту ідеї до сьогодні ми виконали дуже багато роботи. Бізнес-план, пошук партнерів. У нас зібрана сильна команда експертів-волонтерів, які будуть реалізовувати проект – архітектори, ресторатори, фінансисти, психологи. Зараз у нас етап збору коштів, а також запуску інформаційної кампанії. Ми продаємо плюшеві панди, зібрані гроші підуть на будівництво. Є також інші джерела фінансування – ми шукаємо партнерів, подаємося на гранти. Будь-який охочий може приєднатися до нашого проекту, ми відкриті до співпраці», – коментує ініціативу Гаруш Антонян.

    У ресторані Big Hug працюватимуть люди з синдромом Дауна, серед них вихованці Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів.

    Читайте також
    Київ будівництво ресторан кияни благодійність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ