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    Видатний атлет продав олімпійську медаль, щоб врятувати дитину, хвору на рак

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    Для спасіння дитини Пйотр Малаховскі не пошкодував олімпійської медалі - Видатний атлет продав олімпійську медаль, щоб врятувати дитину, хвору на рак
    Для спасіння дитини Пйотр Малаховскі не пошкодував олімпійської медалі
    Olympic.org

    Пйотр Малаховскі закликає людей бути добрішими

    Пйотр Малаховскі - польський чемпіон світу 2015 року з метання диску. Також Пйотр є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Після Ігор в Ріо-де-Жанейро до нього підійшла мати дитини, хворої на рак і розповіла всю сумну історію: для того, щоб врятувати дитину, було необхідне дороге лікування в Нью-Йорку. Грошей на яке жінка не мала.

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    Перейнявшись співчуттям, Пйотр вирішив допомогти згорьованій мамі. Він продав свою срібну медаль на аукціоні за 126 тисяч доларів і все гроші віддав на лікування дитини.

    malakhovski_dityna
    Хлопчик, врятований Малаховским

    Пйотр у польській пресі закликає всіх, у кого є нагода, допомагати нужденним людям.

    «Дякую всім, хто брав участь у торгах. Нам вдалося показати, що разом ми можемо творити дива. Моя срібна медаль сьогодні коштує набагато більше, ніж тиждень тому. Вона вартує життя і здоров'я маленької дитини», - написав Малаховскі на своїй сторінці в Facebook.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) метання молота легка атлетика благодійність Пйотр Малаховскі
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