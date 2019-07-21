Видатний атлет продав олімпійську медаль, щоб врятувати дитину, хвору на рак



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Для спасіння дитини Пйотр Малаховскі не пошкодував олімпійської медалі Olympic.org

Пйотр Малаховскі закликає людей бути добрішими

Пйотр Малаховскі - польський чемпіон світу 2015 року з метання диску. Також Пйотр є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Після Ігор в Ріо-де-Жанейро до нього підійшла мати дитини, хворої на рак і розповіла всю сумну історію: для того, щоб врятувати дитину, було необхідне дороге лікування в Нью-Йорку. Грошей на яке жінка не мала.

Перейнявшись співчуттям, Пйотр вирішив допомогти згорьованій мамі. Він продав свою срібну медаль на аукціоні за 126 тисяч доларів і все гроші віддав на лікування дитини.

Хлопчик, врятований Малаховским

Пйотр у польській пресі закликає всіх, у кого є нагода, допомагати нужденним людям.

«Дякую всім, хто брав участь у торгах. Нам вдалося показати, що разом ми можемо творити дива. Моя срібна медаль сьогодні коштує набагато більше, ніж тиждень тому. Вона вартує життя і здоров'я маленької дитини», - написав Малаховскі на своїй сторінці в Facebook.