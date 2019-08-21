У Києві з’являться ще дві нові велодоріжки
Загальна протяжність нових велодоріжок складатиме 12 км
Навесні 2020 року буде презентовано проєкти двох нових велодоріжок загальною довжиною 12 кілометрів. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, за його словами, одна велодоріжка з’єднає Поштову площу, Пішохідний міст через Дніпро, міст Метро та міст Патона; інша – аеропорт «Жуляни», Севастопольську площу, Солом’янську площу, площу Льва Толстого, Майдан Незалежності та Європейську площу.
«На окремих ділянках будуть облаштовані велосвітлофори, велопарковки та станції вело-ТО. Пластикова дорожня розмітка забезпечить довготривалість нанесеного матеріалу. Почати реалізацію плануємо також у 2020 році», – додав Давтян.
забезпечити велоінфраструктуру.