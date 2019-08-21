У Києві з’являться ще дві нові велодоріжки



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Загальна протяжність нових велодоріжок складатиме 12 км

Навесні 2020 року буде презентовано проєкти двох нових велодоріжок загальною довжиною 12 кілометрів. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за його словами, одна велодоріжка з’єднає Поштову площу, Пішохідний міст через Дніпро, міст Метро та міст Патона; інша – аеропорт «Жуляни», Севастопольську площу, Солом’янську площу, площу Льва Толстого, Майдан Незалежності та Європейську площу.

«На окремих ділянках будуть облаштовані велосвітлофори, велопарковки та станції вело-ТО. Пластикова дорожня розмітка забезпечить довготривалість нанесеного матеріалу. Почати реалізацію плануємо також у 2020 році», – додав Давтян.

Станом на сьогодні сумарна довжина велоінфраструктури в Києві складає 68 км. Також окремо існує експеримент суміщеного руху велосипедистів у смугах громадського транспорту. Сумарна довжина експериментальних ділянок такого руху 17 км.

Цього року в складі капітальних ремонтів вже будують двосторонні велодоріжки на вул. Заболотного (3 км), вул. Туполєва (3 км), просп. Палладіна (4 км), просп. Правди (1 км). Нещодавно розпочали капітальний ремонт вул. Пушкінської, на якій буде облаштовано велосмугу (1 км) та велосвітлофори. Загалом на найближчі 2 роки в проектах капітальних ремонтів на 20 вулицях заплановано

забезпечити велоінфраструктуру.