У «Слузі народу» пояснили, чому не використовують свій новий логотип з велосипедом



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Партія вирішила залишитися з перевіреним на президентських виборах «зе-дизайном»

Партія «Слуга народу» поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою і вирішила залишитися з перевіреним на президентських виборах «зе-дизайном», заявив голова передвиборного штабу Олександр Корнієнко.

«Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим «зе-дизайном», який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися», – сказав Корнієнко.

Як повідомлялось, наприкінці травня «Слуга народу» представила логотип, на якому зображений силует чоловіка на велосипеді з піднятою вгору булавою.

Джерело: Радіо Свобода